«Лучшая команда в истории страны». Скариоло – о предстоящем участии сборной Испании на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло высказался о предстоящем выступлении команды на чемпионате мира. Испанцы сыграют в группе G. Их соперниками будут Кот-д’Ивуар, Бразилия и Иран. Матчи пройдут в Джакарте 26, 28 и 30 августа соответственно.

«Давление есть, но, когда являешься лучшей командой в истории страны, совесть чиста. Если выиграешь медаль – фантастика. Если проиграешь – останешься спокоен, потому что отлично выполнил свою работу по подготовке.

Альберто Диас тренируется и стремится быть в форме на сто процентов. У остальных проблем нет. От ветеранов до Хуана Нуньеса. Мы абсолютно уверены в своих силах, и это первый шаг в будущее», — приводит слова Скариоло Eurohoops.

Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу: