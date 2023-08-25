Женский клуб НБА «Лас-Вегас Эйсес» обновил рекорд лиги по количеству побед

Баскетбольный клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес» в матче с «Чикаго Скай» (94:87) одержал 30 победу в нынешнем регулярном чемпионате.
Таким образом, баскетболистки «Лас-Вегаса» установили рекорд лиги по количеству побед за конкретный регулярный чемпионат. Отметим, что на данный момент у «Эйсес» четыре поражения.
До конца регулярного чемпионата «Лас-Вегасу» предстоит сыграть ещё шесть матчей. Ранее рекорд WNBA принадлежал «Финикс Меркьюри» — 29 выигрышей в 2014 году.
«Лас-Вегас Эйсес» — действующий чемпион женской НБА. В прошлом году коллектив Беки Хэммон в финальной серии обыграл «Коннектикут Сан» со счётом 3-1.
Ранее форвард клуба из Невады Эйжа Уилсон набрала 53 очка в игре с «Атлантой Дрим», тем самым повторив рекорд лиги по очкам за одну встречу.
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