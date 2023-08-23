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Эйжа Уилсон повторила рекорд женской НБА по набранным очкам в одной игре

Форвард «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон набрала 53 очка в игре с «Атлантой Дрим», тем самым повторив рекорд лиги по очкам за одну встречу. Матч закончился со счётом 112:100 в пользу «Лас-Вегаса».

Уилсон забросила 16 бросков из 23 попыток, ограничившись лишь одним трёхочковым, которым и довела свой показатель до 53 очков. Также баскетболистка показала потрясающую точность со штрафной линии — 20 попаданий из 21.

MVP прошлого сезона женской НБА сравнялась с результатом Лиз Кэмбедж от 17 июля 2018 года.

Рекордсменки женской НБА по набранным очкам за одну игру

1. Эйжа Уилсон — 53 очка.

1. Лиз Кэмбедж — 53 очка.

3. Рикуна Уильямс — 51 очко.

4. Майя Мур — 48 очков.

5. Лорен Джексон — 47 очков.

5. Диана Таураси — 47 очков.

7. Кэти Смит — 46 очков.