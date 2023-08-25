Игрок сборной США Джейлен Брансон: в нашей команде эго остаётся за дверью

Разыгрывающий сборной США Джейлен Брансон рассказал о качествах игроков команды и цели на чемпионате мира по баскетболу среди мужчин — 2023.

«У нас много ребят, которые пришли из разных ситуаций и играют в разные стили баскетбола, но здесь эго остаётся за дверью, и мы просто хотим побеждать, и это самое главное, о чём мы думаем.

Я думаю, что по большей части парни умные. У всех нас есть одна общая цель — победить, и поэтому, когда дело доходит до ролей, мы нашли способ понять, что нужно команде в тот или иной момент времени. Думаю, что для нас роли могут измениться в любой вечер и ребята просто хотят победить, ребята просто хотят поставить друг друга на позиции, где мы можем добиться успеха, и поэтому у нас есть талантливая группа, у нас есть умная группа.

Лично для меня не существует такого понятия, как давление. Я понял, что, пока я продолжаю усердно работать над своей игрой, вкладывая всё, что могу, в то, что я делаю, в своё мастерство, не существует такой вещи, как давление. Бывают разные моменты, бывают ситуации, когда ставки выше, чем в других, но моя уверенность исходит из моей трудовой этики, поэтому пока я продолжаю усердно работать и знаю, что делаю что-то, чтобы стать лучше, давления нет», — приводит слова Джейлена Eurohoops.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.