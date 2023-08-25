Макгрэди вспомнил интервью Брайанта, где тот заявил, что «уничтожил» его в игре 1 на 1

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди вспомнил, как легендарный Коби Брайант во время интервью сказал, что «уничтожил» его в матче один на один.

«Коби как-то говорил, что он победил меня в игре один на один со счётом 11:2. Буквально уничтожил. После этого я ему позвонил: «Брат, что?» И он такой: «Дружище, помнишь наш матч в Париже?» А, нет, он сказал, что это было в Германии. Я отвечаю: «Братан, я никогда не был в Германии. О чём ты говоришь?

Это было в Париже. Но мы не играли один на один. Мы просто отрабатывали индивидуальные навыки. И вообще, ты что, следил за счётом? Ты играл против меня, а я этого и не заметил». Так что да, Коби играл один на один, а я просто отрабатывал навыки», — сказал Макгрэди в эфире SHOWTIME Basketball.

Школьник выпал с балкона, подражая Коби Брайанту: