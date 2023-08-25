Сборная Австралии разгромила Финляндию на старте ЧМ-2023

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Первыми турнир начинали сборные Финляндии и Австралии, выступающие в группе Е. Матч завершился со счётом 98:72 (17:21, 28:19, 25:14, 28:18) в пользу австралийских баскетболистов.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Патрик Миллз, в активе которого 25 очков. В составе финнов чаще всего кольцо австралийцев поражал форвард Лаури Маркканен. На его счету 19 очков.
Также в группе Е выступают национальные команды Германии и Японии. Они сыграют друг с другом тоже сегодня. Матч начнётся в 15:10 мск.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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