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Сборная Австралии разгромила Финляндию на старте ЧМ-2023

Сборная Австралии разгромила Финляндию на старте ЧМ-2023
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Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Первыми турнир начинали сборные Финляндии и Австралии, выступающие в группе Е. Матч завершился со счётом 98:72 (17:21, 28:19, 25:14, 28:18) в пользу австралийских баскетболистов.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Патрик Миллз, в активе которого 25 очков. В составе финнов чаще всего кольцо австралийцев поражал форвард Лаури Маркканен. На его счету 19 очков.

Также в группе Е выступают национальные команды Германии и Японии. Они сыграют друг с другом тоже сегодня. Матч начнётся в 15:10 мск.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 11:00 МСК
Финляндия
Окончен
72 : 98
Австралия
Финляндия: Маркканен - 19, Салин - 13, Янтунен - 8, Мадсен - 8, Валтонен - 7, Нкамхуа - 6, Мёрфи - 4, Литтл - 3, Кантонен - 2, Маджуни - 2, Грандисон, Сеппяля
Австралия: Миллз - 25, Гидди - 14, Инглс - 13, Экзам - 10, Кукс - 9, Рит - 8, Уайт - 7, Грин - 6, Кэй - 4, Тибулл - 2, Дэниэлс, Гоулдинг
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