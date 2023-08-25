Мотеюнас вспомнил, как на Филиппинах закрыли торговый центр с игроками НБА из-за фанатов

Тяжёлый литовский форвард Донатас Мотеюнас вспомнил, как на Филиппинах в составе «Хьюстон Рокетс» проводил предсезонный матч с «Индианой Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 116:96 в пользу «Хьюстона». В преддверии матча игроки «Рокетс» посетили местный торговый центр, и из-за наплыва болельщиков его пришлось временно закрыть.
«О, я очень хорошо это помню. Такие сцены были одновременно захватывающими и ошеломляющими. Наши болельщики в Литве тоже без ума от баскетбола, но это был другой уровень.
Сейчас некоторые фанаты тоже узнают меня. Чаще всего они поражаются моему росту. Если бы американцы зашли в торговый центр, его, наверное, тоже пришлось бы закрыть», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.
В настоящий момент проходит чемпионат мира по баскетболу. Филиппины являются одной из стран-хозяек турнира.
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