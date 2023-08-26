Член Зала славы Айзея Томас назвал тройку лучших защитных игроков в истории НБА

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Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Детройт Пистонс» Айзейя Томас назвал тройку лучших игроков оборонительного плана в истории организации.

«Вот моя тройка лучших обороняющихся игроков. Без какого-либо порядка: Деннис Родман, Скотти Пиппен и Хаким Оладжьювон. Пусть это будет всем известно!» — написал Томас в социальных сетях.

Деннис Родман — член Зала славы и пятикратный чемпион НБА (два титула с Айзеей Томасом). Родман известен своей игрой на щите. Тяжёлый форвард дважды признавался лучшим игроком оборонительного плана (DPOY).

Скотти Пиппен — шестикратный чемпион НБА и член Зала славы. Пиппену не присуждали награду DPOY, однако он 10 раз включался в оборонительные сборные регулярных чемпионатов. По итогам сезона-1994/1995 форвард стал лучшим по перехватам.

Хаким Оладжьювон — двукратный обладатель награды DPOY, член Зала славы и двукратный чемпион НБА. Оладжьювон девять раз избирался в символические защитные пятёрки.