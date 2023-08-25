Австралиец Джош Гидди высказался о разгроме Финляндии на старте ЧМ-2023

Австралийский защитник Джош Гидди высказался о победе в матче с Финляндией на чемпионате мира. Австралийцы победили со счётом 98:72. Гидди набрал 14 очков, совершил девять подборов и отдал восемь результативных передач.
«Это было круто. Конечно, здорово выступать здесь. Это мой первый чемпионат мира, я представляю свою страну и играю вместе с замечательными ребятами. Это здорово. Отличный старт, хорошая победа. Ждём следующего матча.
Мы небрежно обращались с мячом – допускали [в первой половине] слишком много потерь. Как только мы вернули нашу игру, ситуация изменилась», — приводит слова Гидди Basket News.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться с 25 августа по 10 сентября.
- 25 августа 2023
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