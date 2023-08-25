Тренер сборной Италии: где Мэнни Пакьяо? Он не пришёл, потому что боится меня?

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко в шутку вызвал бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и чемпиона мира в шести весовых категориях легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо на поединок.

«Где Мэнни Пакьяо? Почему он не пришёл? Он меня боится?.. Я был большим поклонником Мэнни Пакьяо, когда он дрался с Флойдом Мэйвезером. Мне было так грустно.

Знаете ли вы кого-нибудь, кто может меня с ним познакомить? Мой номер 335, скажите ему, чтобы он позвонил мне. Мы можем устроить поединок в моём номере», — сказал Поццекко на пресс-конференции после победного матча с Анголой на чемпионате мира — 2023.

Напомним, сегодня, 25 августа, стартовал мужской чемпионат мира по баскетболу. Италия, выступающая в группе А, встречалась со сборной Анголы. Матч прошёл в Маниле (Филиппины) и завершился со счётом 81:67 в пользу итальянцев.