Главный тренер сборной Канады: Гилджес-Александер станет самым ценным игроком ЧМ-2023

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес заявил, что разыгрывающий его команды Шей Гилджес-Александер получит звание MVP чемпионата мира — 2023. Напомним, сегодня сборная Канады разгромила Францию со счётом 95:65.

«Ребята, перед вами парень, который станет самым ценным игроком чемпионата мира. И он собирается доказывать это в каждой следующей игре.

У меня было хорошее место, поэтому я мог очень хорошо рассмотреть его игру. Мне это понравилось, но я также хочу отметить, что он не забил несколько хороших бросков в начале, но он исправился.

Дело в том, что он не только набирал очки, но и лидировал в матче по подборам, каждая шестая его передача становилась результативной. Он не только был хорош в атаке, но и повлиял на игру с помощью защиты, он хорошо владел мячом и не допускал потерь», — сказал Фернандес на пресс-конференции.