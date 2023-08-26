Эй Си Грин объяснил, почему «Лейкерс» уступили в финале 1991 года «Чикаго» Майкла Джордана

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и участник Матча всех звёзд Эй Си Грин высказался о финальной серии 1991 года. Тогда «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и уступил со счётом 1-4.
«Вы же наверняка помните первый чемпионский титул Майкла Джордана в 1991 году? Для нас эта была тяжёлая серия. Мы выиграли первую игру, а дальше уступили в оставшихся четырёх. Мы знали, что Майкл Джордан хотел этого чемпионства и он собирался приложить все усилия.
Однако всегда стоит обращать внимание на актёрский состав второго плана. Это одна из важных вещей. Если бы у нас были ребята с эпохи «шоу-тайм» и наша система, мы бы знали, как прикрывать спины друг друга», — рассказал Грин во время эфира на CLNS.
Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1980 по 1988 год четыре раза становились чемпионами организации (1980, 1982, 1987 и 1988).
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