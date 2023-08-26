Кармело Энтони рассказал, почему считает некоторых игроков совершенными баскетболистами

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший бомбардир по итогам сезона-2012/2013 Кармело Энтони высказался об Аллене Айверсоне, Трэйси Макгрэди, Джей Ар Смите, Лу Уильямсе, Джамале Кроуфорде и Кевине Дюранте. В частности, Энтони назвал их совершенными баскетболистами, включив в этот список и себя.
«Аллен Айверсон, Трэйси Макгрэди, Джей Ар Смит, Лу Уильямс, Джамал Кроуфорд, Кевин Дюрант и я — мы совершенные баскетболисты. Поместите нас на любую площадку в любой точке мира. Такие игроки обязательно доберутся до цели», — рассказал Энтони Overtime.
Напомним, в конце мая 2023 года Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне-2021/2022 39-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который покинул прошлым летом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.
За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони также входит в топ-75 лучших игроков в истории организации.
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