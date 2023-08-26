Сборная Греции с победы стартовала на чемпионате мира по баскетболу

Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы С состоялся матч между сборными Греции и Иордании. Победу по его итогам одержала греческая команда. Встреча завершилась со счётом 92:71.
Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Яннулис Ларенцакис, на счету которого 19 очков. В составе сборной Иордании выделился лёгкий форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, принёсший своей команде 24 очка и девять подборов.
Также в группе С выступают команды США и Новой Зеландии, которые проведут свой первый матч на турнире также сегодня.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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