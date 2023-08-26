Лидера сборной Бразилии унесли на носилках. Он кричал и плакал от боли

Разыгрывающий и лидер сборной Бразилии Рауль Нето получил травму во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2023 с командой Ирана (100:59). Игрок покинул площадку на носилках.

В начале третьей четверти матча Нето столкнулся с соперником, после чего упал и закричал от боли, держась за правое колено. Игрок не смог самостоятельно подняться и покинул пределы площадки на носилках. Его дальнейшее участие в турнире находится под угрозой.

Фото: Кадр из трансляции

До повреждения Нето успел принести своей команде восемь очков и четыре результативные передачи.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях пройдут 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.