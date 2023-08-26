Игрок сборной Австралии пожаловался на скользкий пол на ЧМ-2023 из-за рекламных наклеек

Форвард сборной Австралии Джо Инглс заявил, что организаторы чемпионата мира — 2023, который стартовал накануне, должны уделять больше внимания проблеме скользкого пола, также игрок посетовал на большое количество рекламных наклеек на паркете.
Вчера, 25 августа, Австралия уверенно обыграла Финляндию со счётом 98:72. В одном из эпизодов Инглс упал и повредил локоть.
«Вы видели, что Маркканен мог упасть три раза за владение, я скользил несколько раз. На паркете также были рекламные наклейки, которые никто не протирал, что удивительно для турнира такого уровня. Вы же не хотите, чтобы игроки получали травмы из-за рекламных наклеек? Для меня это просто вопрос безопасности: пол был мокрым, но все хотят видеть лучших игроков на паркете здоровыми. Тот, кто за это отвечает, должен принять меры», — сказал Инглс на послематчевой пресс-конференции.
- 26 августа 2023
-
09:24
-
08:31
-
08:28
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:24
-
06:25
-
05:46
-
04:58
-
03:52
-
02:41
-
02:31
-
01:07
-
00:53
-
00:20
- 25 августа 2023
-
23:41
-
22:46
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:00
-
20:27
-
20:05
-
18:53
-
18:17
-
17:50
-
17:27
-
17:13
-
17:01
-
16:55
-
16:17
-
15:43
-
14:52
-
14:03