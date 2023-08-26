Игрок сборной Австралии пожаловался на скользкий пол на ЧМ-2023 из-за рекламных наклеек

Форвард сборной Австралии Джо Инглс заявил, что организаторы чемпионата мира — 2023, который стартовал накануне, должны уделять больше внимания проблеме скользкого пола, также игрок посетовал на большое количество рекламных наклеек на паркете.

Вчера, 25 августа, Австралия уверенно обыграла Финляндию со счётом 98:72. В одном из эпизодов Инглс упал и повредил локоть.

«Вы видели, что Маркканен мог упасть три раза за владение, я скользил несколько раз. На паркете также были рекламные наклейки, которые никто не протирал, что удивительно для турнира такого уровня. Вы же не хотите, чтобы игроки получали травмы из-за рекламных наклеек? Для меня это просто вопрос безопасности: пол был мокрым, но все хотят видеть лучших игроков на паркете здоровыми. Тот, кто за это отвечает, должен принять меры», — сказал Инглс на послематчевой пресс-конференции.