Джамал Кроуфорд — Кармело Энтони: ничего, кроме уважения и любви к тебе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Джамал Кроуфорд отреагировал на последнее заявление Кармело Энтони о совершенных баскетболистах.

Ранее Энтони включил себя, Аллена Айверсона, Трэйси Макгрэди, Джей Ар Смита, Лу Уильямса, Джамала Кроуфорда и Кевина Дюранта в так называемый список «совершенных (чистых) баскетболистов» (один из вариантов литературного перевода «pure hooper»), подразумевая культуру уличного баскетбола и любви к этому виду спорта.

«Ничего, кроме уважения и любви к тебе, Мело», — написал Кроуфорд в своих социальных сетях.

Напомним, 43-летний экс-игрок завершил карьеру в 2022 году. Последним его клубом был «Бруклин Нетс».