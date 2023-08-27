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Джамал Кроуфорд — Кармело Энтони: ничего, кроме уважения и любви к тебе

Джамал Кроуфорд — Кармело Энтони: ничего, кроме уважения и любви к тебе
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Джамал Кроуфорд отреагировал на последнее заявление Кармело Энтони о совершенных баскетболистах.

Ранее Энтони включил себя, Аллена Айверсона, Трэйси Макгрэди, Джей Ар Смита, Лу Уильямса, Джамала Кроуфорда и Кевина Дюранта в так называемый список «совершенных (чистых) баскетболистов» (один из вариантов литературного перевода «pure hooper»), подразумевая культуру уличного баскетбола и любви к этому виду спорта.

«Ничего, кроме уважения и любви к тебе, Мело», — написал Кроуфорд в своих социальных сетях.

Напомним, 43-летний экс-игрок завершил карьеру в 2022 году. Последним его клубом был «Бруклин Нетс».

Слова Энтони:
Кармело Энтони рассказал, почему считает некоторых игроков совершенными баскетболистами
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