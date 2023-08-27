Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 27 августа

Сегодня, 27 августа, пройдёт третий игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 27 августа:

Группа А. 11:00 мск. Италия – Доминиканская республика

Группа Е. 11:30. Австралия – Германия

Группа D. 11:45. Черногория – Египет

Группа H. 12:45. Ливан – Канада

Группа А. 15:00. Филлипины – Ангола

Группа Е. 15:10. Япония – Финляндия

Группа D. 15:30. Литва – Мексика

Группа H. 16:30. Франция – Латвия

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.