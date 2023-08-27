Стало известно, с каким брендом начнёт сотрудничество Брэндон Ингрэм

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм и спортивный бренд Jordan Brand объявили о сотрудничестве. Контракт рассчитан на несколько лет.
Брэндон Ингрэм
Фото: twitter.com/Jumpman23
Примечательно, что Ингрэм после того, как был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года под общим вторым номером «Лос-Анджелес Лейкерс», заключил контракт с производителем спортивной одежды adidas.
Ранее звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич продлил контракт с Jordan Brand. Сотрудничество словенского баскетболиста с Jordan Brand продлится вплоть до 2029 года.
В минувшем регулярном сезоне НБА Ингрэм принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 24,7 очка, 5,8 передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,4, трёхочковых — 39.
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