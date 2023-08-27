Сборная Канады одержала вторую подряд разгромную победу на чемпионате мира

Сегодня, 27 августа, проходит третий игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы H состоялся матч между сборными Канады и Ливана. Североамериканцы одержали уверенную победу в матче со счётом 128:73.
Лучшим бомбардиром в составе канадской команды стал Ар Джей Барретт, набравший 17 очков. Всем игрокам сборной Канады удалось отметиться результативными действиями. Канадским баскетболистам также удалось установить рекорд чемпионатов мира по количеству ассистов: они отдали 44 результативные передачи.
Победа над Ливаном стала второй разгромной для Канады на этом чемпионате мира, в 1-м туре была одержана победа на сборной Франции со счётом 95:65. Также в группе Н выступают сборные Латвии и Франции, которые начнут свой матч сегодня в 16:30 по московскому времени.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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