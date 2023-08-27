Тренер сборной Австралии выразил недовольство судейством в игре с Германией

Тренер сборной Австралии Брайан Гурджан поделился мнением о матче своих подопечных в рамках 2-го тура чемпионата мира по баскетболу со сборной Германии, в котором европейская сборная одержала победу со счётом 85:82.

«Действительно, тяжёлое поражение для нас. Я горжусь тем, как наши ребята соревновались, мы заслужили шанс. Я думал, что всё сводилось к нескольким вещам, которые находятся вне нашего контроля. Мы в ожидании следующего матча.

У нас было несколько вызовов рефери. Было ясно, что мяч находится за пределами поля под корзиной, но мне пришлось использовать свой вызов. Как уже сказал, некоторые вещи вышли из-под нашего контроля. Мы были близки, и я разочарован», — приводит слова Гурджана с послематчевой пресс-конференции Basket News.

В завершение матча игрок сборной Австралии пытался совершить трёхочковый бросок со своей половины, реализовать который помешал игрок сборной Германии. Судя по реакции игроков Австралии, действия немецкого защитника были восприняты как нарушающие правила.

Сборной Австралии предстоит провести заключительную встречу группового этапа чемпионата мира с одной из стран-хозяек турнира Японией.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.