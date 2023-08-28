Инсайдер оценил селекцию «Лейкерс» в нынешнем межсезонье НБА

Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон высказался по поводу новоиспечённых игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающего Гэйба Винсента и лёгкого форварда Торина Принса.

«У «Лейкерс» образовывается солидная группа ролевых игроков. В частности, в лице Гэйба Винсента и Торина Принса. На днях они провели совместную тренировку и выглядели они очень даже хорошо.

У Принса теперь больше точек, с которых он может забросить в кольцо, а его прыжок выглядит прилично. Броски Винсента при пик-н-роллах создадут проблемы соперникам», — написал Робинсон в своих социальных сетях.

27-летний Винсент после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил с «Лейкерс» трёхлетний контракт на общую сумму $ 33 млн. В прошлом сезоне разыгрывающий представлял «Майами Хит».

29-летний Принс, в свою очередь, договорился с «озёрниками» о подписании однолетнего контракта на $ 4,5 млн. Ранее форвард был отчислен «Миннесотой Тимбервулвз».