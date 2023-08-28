Инсайдер оценил селекцию «Лейкерс» в нынешнем межсезонье НБА

Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон высказался по поводу новоиспечённых игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающего Гэйба Винсента и лёгкого форварда Торина Принса.
«У «Лейкерс» образовывается солидная группа ролевых игроков. В частности, в лице Гэйба Винсента и Торина Принса. На днях они провели совместную тренировку и выглядели они очень даже хорошо.
У Принса теперь больше точек, с которых он может забросить в кольцо, а его прыжок выглядит прилично. Броски Винсента при пик-н-роллах создадут проблемы соперникам», — написал Робинсон в своих социальных сетях.
27-летний Винсент после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил с «Лейкерс» трёхлетний контракт на общую сумму $ 33 млн. В прошлом сезоне разыгрывающий представлял «Майами Хит».
29-летний Принс, в свою очередь, договорился с «озёрниками» о подписании однолетнего контракта на $ 4,5 млн. Ранее форвард был отчислен «Миннесотой Тимбервулвз».
- 28 августа 2023
-
02:24
-
01:48
-
00:44
- 27 августа 2023
-
23:37
-
23:05
-
22:48
-
22:05
-
21:30
-
21:02
-
20:07
-
19:30
-
19:20
-
18:32
-
18:11
-
17:53
-
17:42
-
16:55
-
16:49
-
15:39
-
15:10
-
15:06
-
14:36
-
14:29
-
14:12
-
13:31
-
13:06
-
11:50
-
10:51
-
10:24
-
09:54
-
09:45
-
09:32
-
08:15
-
08:00
-
07:17