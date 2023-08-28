Эксперт назвал игрока, которого «Шарлотт» может обменять в сезоне-2023/2024

Североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Энди Бэйли в своём материале выразил мнение, что руководство «Шарлотт Хорнетс» по ходу предстоящего сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обменяет лёгкого форварда Гордона Хэйворда.

«Объяснение здесь довольно простое. Истекающие контракты по-прежнему могут иметь некоторую ценность для команд, желающих избавиться от нежелательных долгосрочных соглашений, а сезон-2023/2024 станет последним по контракту Гордона Хэйворда.

А если Хэйворд сможет оставаться здоровым и играть хорошо, то в этом есть смысл, с учётом того, что «Хорнетс» продолжают иметь статус что-то между «плохой» и «посредственной» команды», — сказано в статье.

На данный момент Гордону Хэйворду 34 года. В ноябре 2020 года форвард перешёл в «Шарлотт» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Бостон Селтикс». Согласно условиям четырёхлетнего контракта, Хэйворд за этот период заработает $ 120 млн.