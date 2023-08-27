«Это совсем не то, к чему я привык». Брэндон Ингрэм разочарован своей ролью в сборной США
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Звёздный лёгкий форвард сборной США Брэндон Ингрэм остался разочарован своим выступлением в стартовом матче чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Напомним, в первой игре турнира американцы одержали уверенную победу над Новой Зеландией — 99:72. Ингрэм провёл на площадке 15 минут и за это время сумел отличиться лишь двумя набранными очками, двумя подборами и тремя передачами.
«Это совсем не то, к чему я привык. Сейчас команда выигрывает, поэтому я не могу думать только о себе. Но сейчас меня это немного расстраивает, и я просто пытаюсь понять, как могу быть [более] эффективным», — приводит слова Ингрэма The Athletic.
Следующий матч команда США проведёт 28 августа, когда встретится с Грецией. Начало игры – в 15:40 по московскому времени.
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