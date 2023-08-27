Япония одержала первую победу над командой из Европы в рамках ЧМ

Сборная Японии обыграла национальную команду Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата мира по баскетболу со счётом 98:88.
Эта победа стала первой в истории Японии над из Европы в рамках мировых первенств.
Самым результативным игроком встречи стал Джошуа Хоукинсон, который записал в свой актив 28 очков. У финнов наилучшую результативность продемонстрировал Лаури Маркканен — 27 очков.
После двух туров Япония занимает третью строчку в турнирной таблице группы E, имея одну победу и одно поражение. Финляндия идёт последней с двумя поражениями. В заключительной встрече группового этапа японцы поборются с австралийцами за прямой выход в плей-офф. Финляндия сыграет с лидером группы — Германией.
Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.
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