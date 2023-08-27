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Япония одержала первую победу над командой из Европы в рамках ЧМ

Япония одержала первую победу над командой из Европы в рамках ЧМ
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Сборная Японии обыграла национальную команду Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата мира по баскетболу со счётом 98:88.

Эта победа стала первой в истории Японии над из Европы в рамках мировых первенств.

Самым результативным игроком встречи стал Джошуа Хоукинсон, который записал в свой актив 28 очков. У финнов наилучшую результативность продемонстрировал Лаури Маркканен — 27 очков.

После двух туров Япония занимает третью строчку в турнирной таблице группы E, имея одну победу и одно поражение. Финляндия идёт последней с двумя поражениями. В заключительной встрече группового этапа японцы поборются с австралийцами за прямой выход в плей-офф. Финляндия сыграет с лидером группы — Германией.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Япония
Окончен
98 : 88
Финляндия
Япония: Хоукинсон - 28, Кавамура - 25, Хиэдзима - 17, Томинага - 17, Баба - 5, Ватанабэ - 4, Ёсии - 2, Тогаси, Нисида, Хара, Иноуэ, Кавамата
Финляндия: Маркканен - 27, Янтунен - 13, Маджуни - 12, Салин - 8, Нкамхуа - 7, Валтонен - 7, Литтл - 5, Мадсен - 5, Кантонен - 2, Грандисон - 2, Мёрфи, Сеппяля
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