Япония одержала первую победу над командой из Европы в рамках ЧМ

Сборная Японии обыграла национальную команду Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата мира по баскетболу со счётом 98:88.

Эта победа стала первой в истории Японии над из Европы в рамках мировых первенств.

Самым результативным игроком встречи стал Джошуа Хоукинсон, который записал в свой актив 28 очков. У финнов наилучшую результативность продемонстрировал Лаури Маркканен — 27 очков.

После двух туров Япония занимает третью строчку в турнирной таблице группы E, имея одну победу и одно поражение. Финляндия идёт последней с двумя поражениями. В заключительной встрече группового этапа японцы поборются с австралийцами за прямой выход в плей-офф. Финляндия сыграет с лидером группы — Германией.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.