Le Parisien: речь Батюма заставит задуматься — возвращать ли в сборную игроков из России?

Французское издание Le Parisien отреагировало на слова игрока национальной команды Николя Батюма о неудачном выборе состава на чемпионат мира — 2023.

Напомним, сборная Франция не включила в заявку одного из лидеров команды Томаса Эртеля из-за того, что он выступает за «Зенит».

«Поражение сборной Франции от Латвии на Кубке мира по баскетболу, которое окончательно обрекло её на вылет, наложит свой отпечаток. Николя Батум, выступая перед beIN Sports через несколько минут после окончания матча, не сдержал слов и разразился тирадой, о которой будут говорить все вплоть до самых высоких эшелонов французского спорта.

Этот выпад заставит и федерацию, и персонал французской команды серьёзно задуматься. Подходит ли Венсан Колле для этой работы? Стоит ли возвращать игроков из России? Вопросов много, а ответы на них придётся ждать целый год», — говорится в статье.