Баскетболист сборной Франции связал провал команды с баном игроков, выступающих в России

Форвард сборной Франции Николя Батюм высказался по поводу вылета национальной команды после двух стартовых матчей чемпионата мира — 2023.

«Большое разочарование, конечно, мы сломались ментально, физически, они были очень сильны, а мы не выглядели сплочённо. Этот матч олицетворяет то, что происходило последние пять-шесть недель.

Мы очень хорошая команда, и мы показывали это на протяжении последних нескольких лет. После того, что произошло этим летом, все должны внимательно посмотреть на себя со стороны: тренеры, игроки, ассоциация. Нам пришлось обходиться без некоторых игроков из-за определённых условий.

Это был мой последний чемпионат мира, я пропустил несколько летних сезонов, но я сделал всё, что мог, ради этой футболки. Но когда ты лишаешься некоторых ребят… Мы вместе, мы годами что-то создавали… Мы облажались, но многие люди должны посмотреть на себя со стороны. У меня остался один год в сборной Франции. Нам нужны все в Париже, лучшие условия, всё. Мне плевать на политику, нам нужна лучшая французская команда. Я испортил свой последний чемпионат мира, и это меня очень злит», — приводит слова Батюма L'Equipe.

Напомним, звезда французской команды Томас Эртель не попал в состав на чемпионат мира из-за того, что играет в «Зените». Также в заявке на мундиаль не оказалось Амата М'Байя из ЦСКА.