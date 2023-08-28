Чарльз Баркли: Йокич и Яннис помогают получать мне удовольствие от баскетбола

Чарльз Баркли, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, высказался по поводу действующих звёзд НБА Янниса Адетокунбо и Николы Йокича.
«На фоне всей этой чепухи, которая происходит в НБА, то, чего добились «Наггетс» и Йокич, просто заставляет меня чувствовать себя хорошо. Никакой суперкоманды, никакой драмы… Йокич и Яннис, они помогают мне получать удовольствие от моего любимого спорта», — сказал Баркли в подкасте Билла Симмонса.
Сербский баскетболист был признан MVP минувшей финальной серии плей-офф НБА. «Денвер» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит».
Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
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