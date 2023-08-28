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Федерация баскетбола Италии гневно отреагировала на поражение от Доминиканской Республики

Федерация баскетбола Италии гневно отреагировала на поражение от Доминиканской Республики
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Президент федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи высказался по поводу поражения национальной команды в матче чемпионата мира с Доминиканской Республикой (82:87).

«Я говорил со всем тренерским штабом: вчерашние эпизоды не должны больше повторяться, я не хочу их видеть. Мы проиграли не из-за судейских ошибок: это совершенно неправильный менталитет. Доминиканская Республика заслужила победу. Судейские ошибки есть и будут всегда, и мы проиграли не из-за этого. Не виновата в этом и ФИБА. Я сказал главному тренеру и всему тренерскому штабу: у нас есть репутация, которую нужно защищать. В нашей команде много умных людей, вы видели, как они отреагировали.

То, что произошло вчера, сильно отличается от того, что было на Евробаскете-2022. Джанмарко Поццекко — необыкновенный человек со всех точек зрения. То, что я до сегодняшнего дня его превозносил, говорит о моем уважении и привязанности к нему. Он осознает, что он сделал, он всё понимает. Я не хочу говорить, что Джанмарко единственный, кто несет ответственность, но такого не должно происходить.

Это Кубок мира, который может вывести нас на Олимпийские игры, а не только на отборочный олимпийский турнир. У нас есть все предпосылки для того, чтобы пройти дальше, давайте не будем делать из этого драму. Мы проиграли игру, и это нормально: Доминиканская Республика обыграла даже Аргентину. Отношение было неправильным, и с этим нельзя было мириться. Ни в коем случае», — заявил Петруччи представителям СМИ во время утренней тренировки команды.

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