Дуэйн Уэйд показал, как он играет с сыном

Бывший атакующий защитник, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он проводит время со своим сыном.
Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. В августе он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
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