Джимми Батлер восторженно высказался по поводу Дуэйна Уэйда

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер дал комментарий по поводу легендарного Дуэйна Уэйда.

«Когда мне приходилось играть против Дуэйна Уэйда, он был самым сложным защитником. Его нельзя было трогать, потому что он был суперзвездой. Ди-Уэйд был крут», — сказал Батлер.

Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. В августе он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.

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