Сербия обыграла Пуэрто-Рико во 2-м туре группового этапа ЧМ-2023

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На стадионе «Аранета Колизеум» в Филиппинах завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные Пуэрто-Рико и Сербии. Счёт встречи 94:77 в пользу сербов.

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Богдан Богданович — 17 очков, пять подборов, пять передач.

После двух туров сборная Сербии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в своём активе две победы. Пуэрто-Рико занимает второе место — одна победа, одно поражение.

В заключительной встрече группового этапа Сербия встретится с Южным Суданом. Пуэрто-Рико сыграет с Китаем.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.