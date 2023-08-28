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Сербия обыграла Пуэрто-Рико во 2-м туре группового этапа ЧМ-2023

Сербия обыграла Пуэрто-Рико во 2-м туре группового этапа ЧМ-2023
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На стадионе «Аранета Колизеум» в Филиппинах завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные Пуэрто-Рико и Сербии. Счёт встречи 94:77 в пользу сербов.

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Богдан Богданович — 17 очков, пять подборов, пять передач.

После двух туров сборная Сербии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в своём активе две победы. Пуэрто-Рико занимает второе место — одна победа, одно поражение.

В заключительной встрече группового этапа Сербия встретится с Южным Суданом. Пуэрто-Рико сыграет с Китаем.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

ЧМ-2023 (м) . Группа B. 1-й тур
28 августа 2023, понедельник. 15:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
77 : 94
Сербия
Пуэрто-Рико: Ромеро - 6, Ортиз - 5, Ховард - 3, Томпсон - 3, Форд - 3, Уейтерс - 3, Кондитт - 2, Торо Барэа - 2, Пинейро, Холланд, Рейес, Томпсон
Сербия: Йович - 11, Милутинов - 10, Аврамович - 8, Добрич - 6, Богданович - 5, Гудурич - 5, Ристич - 4, Йович - 4, Маринкович - 2, Давидовац - 2, Петрушев, Симанич
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