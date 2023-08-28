Сборная США уверенно переиграла Грецию в матче чемпионата мира

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Греции. Счёт встречи — 109:81 в пользу американцев.

Самым результативным игроком встречи стал центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис, который записал в свой актив 17 очков. В составе сборной США наилучшую результативность показал защитник Остин Ривз, в активе которого 15 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

Сборная США после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в своём активе две победы. Греция идёт второй — одна победа, одно поражение.

В заключительном матче группового этапа американцам предстоит встреча с командой Иордании, а сборная Греции сыграет с Новой Зеландией.