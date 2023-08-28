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Сборная США уверенно переиграла Грецию в матче чемпионата мира

Сборная США уверенно переиграла Грецию в матче чемпионата мира
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Греции. Счёт встречи — 109:81 в пользу американцев.

Самым результативным игроком встречи стал центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис, который записал в свой актив 17 очков. В составе сборной США наилучшую результативность показал защитник Остин Ривз, в активе которого 15 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

Сборная США после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в своём активе две победы. Греция идёт второй — одна победа, одно поражение.

В заключительном матче группового этапа американцам предстоит встреча с командой Иордании, а сборная Греции сыграет с Новой Зеландией.

ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2023, понедельник. 15:40 МСК
Греция
Окончен
81 : 109
США
Греция: Папаяннис - 15, Уолкап - 7, Папаниколау - 5, Лунцис - 4, Папапетру - 3, Ларенцакис - 2, Мораитис - 1, Рогкавопулос, Бохоридис, Адетокунбо, Митоглу, Хацидакис
США: Брансон - 8, Бриджес - 7, Джексон - 7, Банкеро - 6, Ривз - 6, Халибёртон - 5, Эдвардс - 4, Харт - 4, Ингрэм - 3, Джонсон, Портис, Кесслер
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