Никита Курбанов — о новом контракте с ЦСКА: процесс переговоров не был долгим

Капитан московского ЦСКА, тяжёлый форвард Никита Курбанов высказался о подписании нового однолетнего контракта с клубом.
«Почему подписал контракт только в июле? Ну, потому что это процесс, определяемый договорённостями. Здесь всегда требуются какие‑то корректировки. Тут нужно время. Тем более, как я уже отметил, бóльшая часть состава сменилась. И прежде всего клуб решал эти вопросы. Поэтому я как‑то особо не привязываюсь к этим срокам: июнь, июль или август. Главное, что шёл этот процесс.
Когда понял, что остаюсь в ЦСКА? Наверное, когда мы перешли в другую стадию решения. То есть последовало предложение, и последовал ответ. В принципе, этот процесс не был долгим. Всё‑таки пока все мы выдохнули после сезона, перевели дух, тоже время прошло», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».
- 28 августа 2023
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