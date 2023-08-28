Керр — об Ингрэме: думаю, что его время наступит, каждый вечер кто-то новый проявляет себя

Главный тренер сборной США Стив Керр отреагировал на слова звёздного лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, ранее выразившего разочарование своей ролью в команде

«У него было не так уж много возможностей, но я думаю, что это изменится. Я думаю, что его время наступит. Ему просто нужно верить в это. На чемпионате мира я понял, что каждый вечер кто-то новый может проявить себя.

Я не предполагал, что Паоло Банкеро станет нашим лучшим бомбардиром в прошлом матче, но все 12 парней настолько талантливы, что достаточно пары бросков, и любой из них может стать героем. Я ожидаю, что это произойдет и с Брэндоном», — приводит слова Керра The Athletiс.

Напомним, сборная США одержала победы в двух стартовых турах группового этапа, обыграв Новую Зеландию и Грецию.