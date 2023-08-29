Чемпион НБА Бареа рассказал, за счёт чего Джейсон Кидд может помочь Дончичу и Ирвингу

Бывший игрок, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Хосе Хуан Бареа высказался о главном тренере техасского клуба Джейсоне Кидде, а также лидерах команды Луке Дончиче и Кайри Ирвинге.
«Он прошёл через это — через плохое и хорошее как игрок и как тренер. У него большой опыт. Учитывая, что Кидд сам был когда-то разыгрывающим, уверен, он сможет помочь Кайри Ирвингу и Луке Дончичу. Надеюсь, предстоящий сезон будет хорошим для команды», — сказал Бареа в подкасте G-Bag Nation.
Пуэрториканский баскетболист провёл в составе «Далласа» 11 сезонов, приняв участие в общей сложности в 637 матчах, в которых он набирал в среднем 8,6 очка, 3,8 передачи и два подбора. На данный момент 39-летний Бареа является главным тренером клуба «Гуайнабо» из Пуэрто-Рико.
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