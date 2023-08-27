Баркли: не думаю, что у дуэта Ирвинг-Дончич что-то получится

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказал сомнение в том, что звездный дуэт Луки Дончича и Кайри Ирвинга в составе «Даллас Маверикс» сможет вместе добиться больших побед.

«Я удивлён переходу Ирвинга в эту команду. Я был удивлен, что они дали ему столько денег… Я не думаю, что у Луки и Кайри что-то получится», — сказал Баркли в эфире The Bill Simmons Podcast.

Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Бруклин Нетс».

Этим летом Ирвинг подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.