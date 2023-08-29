Толпа начала скандировать «Тейлор Свифт» после того, как Остин Ривз ответил, одинок ли он

Американский баскетболист Остин Ривз во время выступления перед болельщиками на Филиппинах рассказал о том, что он не одинок. После этого толпа фанатов начала скандировать «Тейлор Свифт», намекая на слухи о его романе с американской певицей.
Слухи об отношениях Ривза и Свифт появились в прессе после того, как несколько недель назад их якобы видели вместе в баре в штате Арканзас, откуда баскетболист родом.
Вчера, 28 августа, сборная США, за которую выступает Ривз, встречалась с национальной командой Греции. Счёт встречи — 109:81 в пользу американцев.
Сборная США после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в своём активе две победы. Греция идёт второй — одна победа, одно поражение.
В заключительном матче группового этапа американцам предстоит встреча с командой Иордании, а сборная Греции сыграет с Новой Зеландией.
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