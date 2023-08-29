Дуайт Ховард отреагировал на смерть жены своего бывшего тренера Стэна ван Ганди

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поддержал своего бывшего тренера Стэна ван Ганди, чья жена Кимберли ван Ганди скончалась в возрасте 61 года.

«Стэн, я всегда буду рядом с тобой! Сейчас как раз те времена, когда мы больше всего нуждаемся друг в друге. Мои глубочайшие соболезнования, мысли и молитвы обращены к тебе. Я хочу, чтобы ты знал, что я и все остальные из нашей команды в Орландо любим тебя и поддерживаем в это время! Мы разделили одни из лучших лет нашей жизни и вместе поднялись на вершину. Миссис Кимберли, нам всегда будет вас не хватать, но будьте спокойны, зная, что отныне мы будем присматривать за Стэном», — написал Ховард у себя в социальных сетях.

Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье: