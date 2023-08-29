Сборная Германии разгромила Финляндию в матче чемпионата мира

Сегодня, 29 августа, сборные Германии и Финляндии провели матч в рамках чемпионата мира. Встреча завершилась уверенной победой немецких баскетболистов со счётом 101:75. Команды выступают в группе Е.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировали разыгрывающие Исаак Бонга и Деннис Шрёдер. В активе обоих по 15 очков. В составе финнов чаще всего кольцо немцев поражал форвард Оливье Нкамхуа. На его счету 14 очков.
Отметим, что немцы выиграли все матчи в своей группе, а финны потерпели поражение в каждой встрече.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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