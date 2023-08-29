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Сборная Германии разгромила Финляндию в матче чемпионата мира

Сборная Германии разгромила Финляндию в матче чемпионата мира
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Сегодня, 29 августа, сборные Германии и Финляндии провели матч в рамках чемпионата мира. Встреча завершилась уверенной победой немецких баскетболистов со счётом 101:75. Команды выступают в группе Е.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировали разыгрывающие Исаак Бонга и Деннис Шрёдер. В активе обоих по 15 очков. В составе финнов чаще всего кольцо немцев поражал форвард Оливье Нкамхуа. На его счету 14 очков.

Отметим, что немцы выиграли все матчи в своей группе, а финны потерпели поражение в каждой встрече.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 10:30 МСК
Германия
Окончен
101 : 75
Финляндия
Германия: Бонга - 15, Шрёдер - 15, Тиман - 13, Вагнер - 12, Обст - 11, Тайс - 8, Гиффей - 7, Холлац - 6, Кремер - 6, Фойгтман - 5, Ло - 3, Вагнер
Финляндия: Нкамхуа - 14, Маркканен - 12, Сеппяля - 12, Маджуни - 7, Грандисон - 7, Салин - 6, Янтунен - 6, Валтонен - 6, Мадсен - 5, Литтл, Мёрфи, Кантонен
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