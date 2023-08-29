«Пришло время и мне стать победителем». Блатт высказался о своей болезни

Бывший главный тренер мужской сборной России, а ныне консультант национальной команды Канады Дэвид Блатт рассказал о своей борьбе с рассеянным склерозом.

Напомним, этот диагноз был диагностирован у Блатта в 2019 году.

«Моё состояние, к сожалению, характеризуется общим ухудшением физических возможностей. Всю свою жизнь я сталкивался с трудными ситуациями. Одна из самых важных вещей — иметь позитивный настрой. Продолжать работать и над собой, и над любимым делом, чтобы быть реализованным и позитивно относиться к этому. Это то, что я делаю. Я всегда прошу своих игроков быть победителями. Пришло время и мне самому стать победителем», — приводит слова Блатта Eurohoops.

Дэвид Блатт посетил тренировку сборной Канады: