Чемпион НБА Бареа рассказал, в каком случае «Даллас» может стать чемпионом лиги

Бывший игрок, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Хосе Хуан Бареа выразил мнение, что звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич не достиг своего предела, а также рассказал, за счёт чего клуб из Техаса может стать чемпионом НБА.

«Луке придётся продолжать учиться и становиться лучше. Он должен заставить ребят играть действительно хорошо, чтобы они смогли добиться успеха и выиграть чемпионат. В ближайшие пару лет Лука должен стать только лучше», — сказал Бареа в подкасте G-Bag Nation.

Напомним, Бареа провёл в составе «Далласа» 11 сезонов, приняв участие в общей сложности в 637 матчах, в которых он набирал в среднем 8,6 очка, делал 3,8 передачи и два подбора. На данный момент 39-летний Бареа является главным тренером клуба «Гуайнабо» из Пуэрто-Рико.