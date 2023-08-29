Сборная Литвы обыграла Черногорию и заняла первое место в группе

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Литвы переиграла национальную команду Черногории. Счёт встречи — 91:71.
Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал разыгрывающий Рокас Йокубайтис, на счету которого 19 очков, пять подборов и шесть результативных передач. Среди игроков сборной Черногории выделился центровой Никола Вучевич, набравший 19 очков.
Литва заняла первое место в таблице группы D, одержав три победы. Сборная Черногории расположилась на второй строчке с двумя победами.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 29 августа 2023
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