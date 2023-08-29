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Сборная Литвы обыграла Черногорию и заняла первое место в группе

Сборная Литвы обыграла Черногорию и заняла первое место в группе
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Литвы переиграла национальную команду Черногории. Счёт встречи — 91:71.

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал разыгрывающий Рокас Йокубайтис, на счету которого 19 очков, пять подборов и шесть результативных передач. Среди игроков сборной Черногории выделился центровой Никола Вучевич, набравший 19 очков.

Литва заняла первое место в таблице группы D, одержав три победы. Сборная Черногории расположилась на второй строчке с двумя победами.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:30 МСК
Черногория
Окончен
71 : 91
Литва
Черногория: Симонович - 11, Перри - 9, Вучевич - 7, Радончич - 5, Попович - 4, Славкович - 2, Михайлович - 1, Иванович - 1, Илич, Радович, Дублевич, Дробняк
Литва: Йокубайтис - 9, Кузминскас - 9, Димша - 9, Браздейкис - 6, Валанчюнас - 4, Нормантас - 3, Кариниускас - 3, Седекерскис - 2, Мотеюнас - 2, Бендзюс - 1, Малдунас, Сирвидис
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