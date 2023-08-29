Баскетболист НБА появился на видео с актрисой фильмов для взрослых

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон возмутил болельщиков своим появлением на видео известной порноактрисы Кэтт Леи.

Кэтт Лея опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором 25-летний баскетболист расчёсывал ей волосы. Видео быстро распространилось, и Эйтон подвергся критике. Многие болельщики в комментариях напомнили игроку о том, что у него есть девушка и ребёнок.

Некоторые пользователи начали сравнивать Эйтона с тяжёлым форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном, который подвергался давлению со стороны американской бывшей актрисы фильмов для взрослых Мории Миллс. Миллс грозилась опубликовать видео с Уильямсоном, а также говорила, что игрок отправлял к ней людей, чтобы надавить на неё.