Центровой «Финикса» Деандре Эйтон — об игре за сборную Багам: лучшие товарищи по команде
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Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон высказался о выступлении за сборную Багамских островов в предварительном квалификационном турнире Олимпийских игр.
«Лучшие товарищи по команде, которых я когда-либо встречал – на площадке и за её пределами. Биться за свою страну и всех, кто выполняет одну и ту же миссию, было чем-то феноменальным», —сказал Эйтон во время общения с журналистами.
Напомним, сборная Багамских островов победила национальную команду Аргентины (82:75) в предварительном олимпийском квалификационном турнире. Таким образом, Багамы получили возможность принять участие в финальной части олимпийского отбора, который пройдёт в 2024 году.
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