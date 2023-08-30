Эван Фурнье: моё будущее не в моих руках — всё зависит от «Нью-Йорка»

Французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье ответил на вопрос о своём положении в клубе. В минувшем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в 27 матчах и выпал из ротации.

«Посмотрим. Конечно, я хочу снова сыграть. Я хочу добиваться успеха. Знаю, что могу помочь команде. Я знаю, что могу играть, и знаю, на что способен.

Как вы знаете, моё будущее не в моих руках. Если «Никс» захотят меня оставить, мне придётся остаться, если они решат меня обменять, мне придётся покинуть команду», — приводит слова Фурнье Eurohoops.

Фурнье присоединился к «Нью-Йорк Никс» в 2021 году и был важным игроком команды в свой первый год, но в минувшем сезоне всё чаще оказывался вне состава и ни разу не появился на площадке в плей-офф.