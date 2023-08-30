Эван Фурнье: моё будущее не в моих руках — всё зависит от «Нью-Йорка»
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Французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье ответил на вопрос о своём положении в клубе. В минувшем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в 27 матчах и выпал из ротации.
«Посмотрим. Конечно, я хочу снова сыграть. Я хочу добиваться успеха. Знаю, что могу помочь команде. Я знаю, что могу играть, и знаю, на что способен.
Как вы знаете, моё будущее не в моих руках. Если «Никс» захотят меня оставить, мне придётся остаться, если они решат меня обменять, мне придётся покинуть команду», — приводит слова Фурнье Eurohoops.
Фурнье присоединился к «Нью-Йорк Никс» в 2021 году и был важным игроком команды в свой первый год, но в минувшем сезоне всё чаще оказывался вне состава и ни разу не появился на площадке в плей-офф.
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