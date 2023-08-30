Антон Понкрашов: у меня есть предложения из других стран, но я их не рассматриваю

Российский защитник Антон Понкрашов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«У меня есть предложения из этих стран. Но у меня семья — моей дочке полтора года, сын в школе. Пока что я не рассматриваю эти предложения. Вообще держу себя в форме, потому что вот многие летом отдыхали, а я летом работал. Уверен, что мой агент сможет найти мне варианты. Знаю, что какие-то разговоры идут, но пока ничего конкретного. Максимально готовлюсь, эмоционально и физически чувствую, что не наигрался.

Я понимаю, что [уже] не молодой пацан, прекрасно это осознаю и понимаю, что мне осталось не так много времени. Но пока огонь горит, тело нагрузку держит, я считаю, что ещё помогу команде в Единой лиге», — приводит слова Понкрашова телеграм-канал «Перехват».