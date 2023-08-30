Антон Понкрашов: у меня есть предложения из других стран, но я их не рассматриваю

Российский защитник Антон Понкрашов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.
«У меня есть предложения из этих стран. Но у меня семья — моей дочке полтора года, сын в школе. Пока что я не рассматриваю эти предложения. Вообще держу себя в форме, потому что вот многие летом отдыхали, а я летом работал. Уверен, что мой агент сможет найти мне варианты. Знаю, что какие-то разговоры идут, но пока ничего конкретного. Максимально готовлюсь, эмоционально и физически чувствую, что не наигрался.
Я понимаю, что [уже] не молодой пацан, прекрасно это осознаю и понимаю, что мне осталось не так много времени. Но пока огонь горит, тело нагрузку держит, я считаю, что ещё помогу команде в Единой лиге», — приводит слова Понкрашова телеграм-канал «Перехват».
- 30 августа 2023
-
14:05
-
13:52
-
13:26
-
13:14
-
12:50
-
12:41
-
12:03
-
11:45
-
10:58
-
10:28
-
10:19
-
09:59
-
09:52
-
09:44
-
08:29
-
08:00
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:47
-
06:18
-
06:10
-
05:50
-
05:29
-
04:50
-
03:09
-
02:56
-
01:46
-
00:44
-
00:33
-
00:08
- 29 августа 2023
-
23:10
-
22:49
-
22:10
-
21:40