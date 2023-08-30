Министр спорта Франции ответила на критику бана игроков, выступающих в России

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера дала комментарий по поводу критики руководства из-за бана, наложенного на игроков выступающих в России и не сумевших из-за этого принять участие в чемпионате мира по баскетболу.
«Решения, касающиеся России, не подлежат сомнению. Они продиктованы желанием защитить безопасность наших спортсменов, уровнем этики и последовательности, которые мы имеем в министерстве.
Томас Эртель знал, что если он уедет играть в Россию, то его не выберут, и все равно принял это решение. Этот вопрос не рассматривался дополнительно», — приводит слова Удеа-Кастеры BasketNews.
Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.
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