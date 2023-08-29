Тренер Франции отказался называть бан игроков в России причиной провала команды на ЧМ
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Главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле не стал списывать неудачное выступление команды на чемпионате мира — 2023 на бан игроков из России.
«Нет смысла прикрываться отсутствием игроков из России. Я знал об этом заранее, поэтому было бы легко сказать, что я жалею о том, что Эртель не сможет принять участие в турнире. Но мы не должны всё списывать на это.
Моё будущее в сборной Франции под сомнением? Это нормально. Но не мне это решать. У меня контракт, хотя я знаю, что есть много случаев, когда тренера, работающего по контракту, сокращают. Но это надо спрашивать у руководства. На данный момент у меня осталось три игры. Вполне естественно, что такой вопрос задаётся», — приводит слова Колле Le Parisien.
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