Тренер Франции отказался называть бан игроков в России причиной провала команды на ЧМ

Главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле не стал списывать неудачное выступление команды на чемпионате мира — 2023 на бан игроков из России.

«Нет смысла прикрываться отсутствием игроков из России. Я знал об этом заранее, поэтому было бы легко сказать, что я жалею о том, что Эртель не сможет принять участие в турнире. Но мы не должны всё списывать на это.

Моё будущее в сборной Франции под сомнением? Это нормально. Но не мне это решать. У меня контракт, хотя я знаю, что есть много случаев, когда тренера, работающего по контракту, сокращают. Но это надо спрашивать у руководства. На данный момент у меня осталось три игры. Вполне естественно, что такой вопрос задаётся», — приводит слова Колле Le Parisien.