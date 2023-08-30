Давис Бертанс: слежу за играми «Партизана», я был очень недоволен плей-офф

Форвард «Даллас Маверикс» Давис Бертанс ответил на вопрос о том, следит ли он за Евролигой.

«Я в основном слежу за играми «Партизана». Плей-офф меня точно не порадовал. Я смотрел всю серию с мадридским «Реалом». То, что «Партизан» имел меньше игроков в обойме перед одним из самых важных матчей сезона, было несправедливо. Они не виноваты в том, что началась драка. Это было тяжело смотреть», — приводит слова Бертанса Basket News.

Серия между «Партизаном» и «Реалом» прошла в рамках минувшего плей-офф Евролиги. Первые два матча оказались за белградским клубом, но в конце второго матча произошла массовая драка, в результате которой были дисквалифицированы Гершон Ябуселе и Габриэль Дек со стороны мадридского клуба, а Кевин Пантер и Матиас Лессор со стороны сербской команды.

В итоге мадридский «Реал» сделал камбэк и выиграл серию со счётом 3-2, а потом стал победителем всей Евролиги.