Давис Бертанс: слежу за играми «Партизана», я был очень недоволен плей-офф

Форвард «Даллас Маверикс» Давис Бертанс ответил на вопрос о том, следит ли он за Евролигой.
«Я в основном слежу за играми «Партизана». Плей-офф меня точно не порадовал. Я смотрел всю серию с мадридским «Реалом». То, что «Партизан» имел меньше игроков в обойме перед одним из самых важных матчей сезона, было несправедливо. Они не виноваты в том, что началась драка. Это было тяжело смотреть», — приводит слова Бертанса Basket News.
Серия между «Партизаном» и «Реалом» прошла в рамках минувшего плей-офф Евролиги. Первые два матча оказались за белградским клубом, но в конце второго матча произошла массовая драка, в результате которой были дисквалифицированы Гершон Ябуселе и Габриэль Дек со стороны мадридского клуба, а Кевин Пантер и Матиас Лессор со стороны сербской команды.
В итоге мадридский «Реал» сделал камбэк и выиграл серию со счётом 3-2, а потом стал победителем всей Евролиги.
- 30 августа 2023
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